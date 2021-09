M. Przepiera: po remoncie al. Wojska Polskiego będzie nadal przyjazna

Mieszkańcy wygodnie dotrą do al. Wojska Polskiego również po jej przebudowie - zastępca prezydenta Szczecina broni nowej koncepcji arterii i odpowiada na zarzuty.

Chodzi m.in. o obawy przedsiębiorców, którzy alarmują, że po modernizacji ich dochody spadną, bo trudniej będzie dotrzeć do ich punktów samochodem. Michał Przepiera w "Rozmowach pod krawatem" zapewniał, że do alei będzie można wygodnie dotrzeć.- Pośrodku są miejsca parkingowe, będzie możliwość parkowania. Nie będzie natomiast tramwaju. Ale będzie z kolei dość blisko zlokalizowany, przy kościele garnizonowym przy pl. Zwycięstwa, przystanek. Będzie dawał przestrzeń w kierunku poruszania się oraz będzie się poruszał tamtędy - mam nadzieję - autobus elektryczny. Więc warunki do parkowania będą. Natomiast zgadzam się: bardzo trudnym czasem - każdy z nas o tym wie - jest czas remontów, czas modernizacji... - przyznał Przepiera.Modernizacja al. Wojska Polskiego potrwa dwa lata i kosztować będzie 80 milionów złotych.