Szkoła powitała medalistów ME w ratownictwie wodnym

Szkoła przy ul. Rydla w Szczecinie - Centrum Kształcenia Sportowego

Były gratulacje, wspólne zdjęcia, autografy i śpiewy. To wszystko na cześć medalistów Mistrzostw Europy - juniorów i seniorów w sportowym ratownictwie wodnym.

Medaliści zawodów w Hiszpanii - uczniowie i absolwenci Centrum Kształcenia Sportowego przy ulicy Rydla w Szczecinie zostali uroczyście powitani, w szkolnej auli, przez swoich młodszych kolegów po powrocie z zawodów.



W Hiszpanii, przedstawiciele CKS-u Szczecin zdobyli 11 medali w tym 3 złote, 5 srebrnych i 3 brązowe.



18-letnia Anna Karwowska - zdobywczyni srebrnego medalu Mistrzostw Europy juniorek w konkurencji rzutu liną i jej szkolny kolega Mateusz Grabski - trzykrotny medalista w rywalizacji sztafet wśród juniorów byli zaskoczeni tak sympatycznym powitaniem zgotowanym przez uczniów najmłodszych klas podstawowych CKS-u przy Rydla.



- Było bardzo miłe uczucie być tam na scenie i widzieć jak te dzieci się cieszą, zobaczyć, że jesteśmy też takimi osobami, które one podziwiają. Biorą z nas przykład, żeby potem samemu trenować i mieć takie sukcesy jak my. - Bardzo nas zaskoczyli plakatami i transparentami. Głównie flagi zobaczyliśmy polskie i to było bardzo miłe uczucie. Wywalczone medale i wyniki pokazały, że jednak coś potrafimy i zostaliśmy uhonorowaniu w bardzo dobrym stopniu - mówili medaliści.



Kolejna okazja do świętowania sukcesów uczniów szczecińskiego CKS-u w sportowym ratownictwie wodnym może być po listopadowych zawodach Pucharu Europy w Niemczech.