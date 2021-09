Nowe karetki dla szczecińskiej WSPR [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

11 nowych ambulansów trafiło do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. To w ramach programu Ministerstwa Zdrowia.

Nowoczesne pojazdy będą ratowały życie w Szczecinie i regionie o czym mówił wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki.



- W każdym takim działaniu najważniejszy jest człowiek, a więc pacjent, który jest w stanie zagrożenia zdrowia czy życia, który oczekuje na szybką i sprawną pomoc. I właśnie te ambulanse świetnie wyposażone, nowoczesne i sprawne mogą szybko dojechać do pacjenta i tę pomoc nieść - podkreślił.



Czesław Hoc, poseł Prawa i Sprawiedliwości i przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia podkreślał, że to kolejny etap poprawiania warunków pracy ratowników medycznych, a co za tym idzie - bezpieczeństwa pacjentów.



- Przywrócono dodatek wyjazdowy: 30 procent wynagrodzenia. Podnieśliśmy wycenę tzw. dobokaretki. Mało tego: o 60 milionów złotych w tym roku zwiększyliśmy w ogóle finansowanie ratownictwa medycznego, a w przyszłym roku o 230-240 milionów złotych - wyliczał.



Karetki kosztowały 6 milionów złotych.