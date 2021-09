W "Kawiarence politycznej" RS o Donaldzie Tusku, kanibalach i konsekwencjach pewnych urodzin

Spadek notowań w rankingu zaufania Donalda Tuska tematem "Kawiarenki politycznej" Radia Szczecin. Wystarczyło przypomnieć rządy byłego premiera - tak badanie IBRIS dla Onetu komentowała redaktor naczelna grupy Polska Press, Dorota Kania.

Donald Tusk uzyskał 30 procent wskazań pozytywnych i 55 procent negatywnych. Niezależnie od bagażu przeszłości Donald Tusk musi zmierzyć się z inną rzeczywistością medialną niż w trakcie swoich rządów - zaznaczyła redaktor Kania.- Donald Tusk w pewnym momencie się zatrzymał. Nie zauważył, że są media, które będą mu patrzyły na ręce. Gdyby znalazł się w czasie lat 2011-13 to media nigdy by nie pokazały sytuacji, do której doszło właśnie w Zachodniopomorskiem, kiedy została zaatakowana kobieta, uderzona przez zwolennika Donalda Tuska - argumentowała.Kilka dni temu po rozmowie z Donaldem Tuskiem ze swoich stanowisk w Platformie Obywatelskiej zrezygnowali Borys Budka i Tomasz Siemoniak. To pokłosie ich obecności na imprezie urodzinowej redaktora Roberta Mazurka, gdzie bawili się m.in. z politykami Prawa i Sprawiedliwości.Według Łukasza Jankowskiego z Radia Wnet, Donald Tusk w ten sposób walczy o twardy elektorat.- Istotnym elementem działania Donalda Tuska było przypodobanie się temu najbardziej radykalnemu elektoratowi; całe to "czołganie", upokarzanie dwójki wiceprzewodniczących miało tylko to na celu, że Platforma nie opuszcza wyborców skupionych przy takich organizacjach jak Obywatele RP czy dookoła pani Lempart - dodał red. Jankowski.Stałe odwoływanie do radykalnego elektoratu jest zgubne - uważa Przemysław Plecan z TVP3 Szczecin.- Bardzo wyraźnie widać kanibalizm wyborczy Hołowni i Koalicji Obywatelskiej, które nawzajem wyrywają sobie wyborców - zaznaczył red. Plecan.Z kolei jeśli Prawo i Sprawiedliwość chce wrócić do sondaży na poziomie 40 proc., musi lepiej komunikować wyborcom czym jest Polski Ład - podkreślił Marek Rudnicki ze Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Szczecinie.- Ludzie lubią słuchać haseł, dobitnych haseł, które trafiają do ich wyobraźni. W związku z tym jak nie było hasłowego tłumaczenia, to "Polski Ład" będzie jeszcze w świadomości przeciętnego Polaka jeszcze długo, długo się przewijał - ocenił red. Rudnicki.Według średniej sondażowej we wrześniu Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 35 proc. poparcia. Platforma Obywatelska ma nieco ponad 23. Szymona Hołownię popiera z kolei 13 proc. badanych. A na poziomie 7 proc. utrzymuje się poparcie dla Konfederacji i Lewicy.