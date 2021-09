Grudzień '70: trudniej docieramy do opowieści tych, którzy byli po drugiej stronie

"1970. Zło / Przypadek". Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin] "1970. Zło / Przypadek". Fot. Grzegorz Gibas [Radio Szczecin]

"1970. Zło / Przypadek" to tytuł publikacji, a w niej wstrząsające zdjęcia z nocnych pogrzebów ofiar masakry.

Rodzina Stawickich udostępniła fotografie z nocnego pogrzebu Stefana Stawickiego, są też wspomnienia żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego - mówi Agnieszka Kuchcińska-Kurcz, autorka publikacji.



- Trudniej i rzadziej docieramy do opowieści tych, którzy byli po drugiej stronie. Także mamy opowieści ludzi, którzy byli wtedy w wieku poborowym, ale też wojskowych, którzy wypowiadają się anonimowo, przynajmniej opowiadają bardzo barwnie. Jakie zadanie miało wówczas wojsko, właśnie ci poborowi, ci najbardziej przystosowani jeszcze do działania w takich warunkach, oszołomieni sytuacją, która się dzieje - mówi Kuchcińska-Kurcz.



Grudzień '70 spowodował, że społeczeństwo Szczecina zaczęło się dzielić. Stał się punktem zwrotnym w historii miasta.



- Dla mnie, w przypadku grudnia, ciekawe było stwierdzenie jednego ze szczecińskich socjologów - Macieja Kowalewskiego. On twierdzi, że w tamtym momencie zaczęły jakby obok siebie biec pamięci równoległe w Szczecinie. I od tamtej pory każdy miał swoja pamięć, każde z tych środowisk inaczej ten grudzień zapamiętało - mówi autorka publikacji.



Książkę "1970. Zło / Przypadek" wydało Centrum Dialogu Przełomy przy wsparciu m.in. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.