Wielki korek na Floriana Krygiera

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Coraz większe korki przy dojeździe do węzła przy ulicy Granitowej w szczecińskich Podjuchach. Sznur samochodów na ulicy Floriana Krygiera sięga tu już okolic Dziewoklicza.

- Jadę teraz dobre ponad pół godziny, potrzebuję żeby pokonać odcinek od Dziewoklicza w kierunku do Podjuch do ronda. Pajac jeden z drugim, przepraszam, że się tak wyrażę, wjeżdża na skrzyżowanie, na rondo, wiedząc doskonale o tym, że nie jest go w stanie opuścić. I tutaj w tej chwili przy światłach wahadłowych, robi się z tego dramat - mówi słuchacz.



