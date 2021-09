Rozbili grupę wyłudzającą VAT [ZDJĘCIA]

Fot. KAS Fot. KAS Fot. KAS Fot. KAS Fot. KAS Fot. KAS Fot. KAS

14 członków zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej VAT, zatrzymali funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej wraz z policjantami z Centralnego Biura Śledczego w Szczecinie. To 9 mężczyzn i 5 kobiet.

Są to kolejne zatrzymania - mówi Małgorzata Brzoza, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie i dodaje, że śledztwo w tej sprawie prowadzone jest od 2019 roku. - W tym przypadku grupa zajmowała się teoretycznie obrotem polimerami, praktycznie była to typowa karuzela podatkowa, w której podmioty, osoby tworzyły fałszywą dokumentację, fałszywe faktury generujące koszty, a które były podstawą do zwrotu podatku VAT.



Akcja policji i skarbówki odbyła się w ubiegłym tygodniu. - Weszliśmy do siedzib, do mieszkań i biur księgowych członków tej grupy na terenie województwa śląskiego i małopolskiego. Zabezpieczono telefony komórkowe, sprzęt komputerowy, ale także nośniki pamięci, ale także różnego rodzaju dokumentacje. Zabezpieczono również majątek o wartości prawie 800 tys. złotych, w tym luksusowy samochód - dodaje Brzoza.



Zatrzymanym przedstawiono zarzuty m.in. prania pieniędzy, wyłudzania podatku VAT, czy wystawiania i przyjmowania nierzetelnych faktur VAT. Obecnie w śledztwie występuje 130 podejrzanych, którym przedstawiono łącznie ponad 500 zarzutów. 80 z nich usłyszało zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, z czego 4 kierowania nią. 14 osób pozostaje tymczasowo aresztowanych.