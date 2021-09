Zmiany na Estakadzie Pomorskiej

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dodatkowa szykana przed Estakadą Pomorską. Takie zmiany w organizacji ruchu kierowców w kierunku centrum Szczecina zapowiadają urzędnicy. "To w celu uspokojenia robót" - czytamy w komunikacie miasta.

To oznacza, że na wjeździe na wiadukt kierowcy będą poruszać się pasem wewnętrznym, a następnie będą przejeżdżać do prawej krawędzi jezdni. Nie oznacza to zmniejszenia liczby pasów prowadzących na lewobrzeże Szczecina. Nadal kierowcy będą mogli się poruszać się jednym pasem na jezdni północnej oraz jednym na jezdni południowej. W kierunku wyjazdowym z centrum miasta ruch pozostaje bez zmian.



Prace przy przebudowie Estakady Pomorskiej mają zakończyć się w III kwartale przyszłego roku.