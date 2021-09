Tory na Wojska Polskiego odzyskają swój dawny blask [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Fragment torów tramwajowych odkrytych podczas przebudowy al. Wojska Polskiego odzyska dawny blask.

Szczecińscy urzędnicy chcą wkomponować zabytkową trakcję w przebudowywaną aleję - mówi Sylwia Cyza-Słomska ze szczecińskiego magistratu.



- Tory są zabytkowe, prawdopodobnie przedwojenne, być może ich fragmenty sięgają lat 90. XIX wieku. W związku z tym została podjęta decyzja o wyeksponowaniu około 20-metrowego ich odcinka. Żeby był świadkiem historii, by mieszkańcy mogli je zobaczyć, by jakiś ślad po nich został - mówi Cyza-Słomska.



Starsi mieszkańcy Wojska Polskiego mają sentymentalne wspomnienia związane z tramwajami, które dawniej jeździły aleją.



- W "Kredensie" to nawet kieliszki i szklanki latały, dosłownie. Tory skręcały w lewo, to grafit na szyny smarowali, żeby nie piszczały na zakręcie. Widziałem, jak je zasypywali - mówi szczecinianin.



Zabytkowe tory muszą zostać wydobyte i zakonserwowane. Gdzie dokładnie na przebudowanej alei Wojska Polskiego zostaną położone - zadecyduje miejski konserwator zabytków z projektantem i wykonawcą prac.

