Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Z woj. zachodniopomorskiego zostali oddelegowani na Podlasie. Kilku funkcjonariuszy Straży Granicznej m.in. ze Szczecina i Świnoujścia pojechało na polsko-białoruską granicę - dowiedziało się Radio Szczecin.

Jak powiedziała rzecznik Straży Granicznej, ppor. Anna Michalska: z całej Polski funkcjonariusze w miarę potrzeb są oddelegowywani do wsparcia oddziału Straży Granicznej na Podlasiu.



Funkcjonariusze są potrzebni m.in. do bezpośredniej ochrony granicy, do prowadzenia czynności z zatrzymanymi, a także do prowadzenia postępowań karnych.



Od około 2 miesięcy służby Łukaszenki transportują na granicę z Polską imigrantów z Bliskiego Wschodu celem destabilizacji sytuacji w Polsce i Unii Europejskiej. Tylko od początku września Straż Graniczna odnotowała prawie 6 tysięcy prób nielegalnego przejścia z Białorusi do Polski.