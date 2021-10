Naukowcy w Szczecinie. "Jesteśmy u progu rewolucji" [ZDJĘCIA]

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Jesteśmy u progu rewolucji - rewolucji w polityce energetycznej. Odnawialne źródła energii z miesiąca na miesiąc stanowią coraz większą część energii w Polsce. To wnioski z konferencji naukowej, jaką zorganizowała Enea Operator w Szczecinie.

Np. w pierwszych kilku miesiącach ubiegłego roku do Enei Operator trafiły wnioski o przyłącza fotowoltaiczne na 2 gigawaty, w tym samym okresie tego roku było ich 6 razy więcej.



Jak mówi prezes Enea Operator Marek Rusakiewicz, dziś być może dla gospodarstwa domowego instalacja fotowoltaiczna nie jest super oszczędna, ale nie wiadomo, jakie ceny będą np. za 2 czy 5 lat.



- Opłacalność tych technologii rośnie. Kilka lat temu, wytwarzanie ze źródeł OZE było nieopłacalne, bo źródła gazowe czy węglowe nie były obciążone takimi kosztami opłat emisyjnych. Teraz jest dokładnie odwrotnie - powiedział Rusakiewicz.



W związku z coraz większym zainteresowaniem odnawialnymi źródłami energii, w przyszłym roku Uniwersytet Szczeciński ma zamiar otworzyć nowy kierunek - mówi wiceprezes Enea Operator i naukowiec US Wojciech Drożdż. - Jest to sektor bardzo dynamiczny. Już dziś poszukuje się bardzo dużo specjalistów w zakresie OZE. W przyszłym roku Uniwersytet Szczeciński chciałby otworzyć innowacyjny kierunek studiów "Zarządzenie OZE" we współpracy z sektorem energetycznym i tych ludzi praktycznie przystosowywać do nowych wyzwań i branż, których będzie coraz więcej.



W konferencji w Szczecinie wzięło udział m.in. ponad 20 ośrodków naukowych w Polsce.