Zmiany w al. Wojska Polskiego. Za tramwaje jeżdżą autobusy

Utrudnienia potrwają tylko przez sobotę i niedzielę. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Uwaga pasażerowie szczecińskiej komunikacji miejskiej! Nie jeżdżą tramwaje linii nr 1 i nr 9 wzdłuż alei Wojska Polskiego.

Chodzi o odcinek od zajezdni Pogodno, aż do placu Gałczyńskiego - mówi Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.



- Pasażerowie nie muszą się obawiać, ponieważ uruchamiamy komunikację zastępczą na trasie Głębokie - Wojska Polaskiego - Piotra Skargi - Plac Gałczyńskiego. Będą oczywiście przystanki pośrednie, więc spokojnie będzie można dojechać do celu. Te autobusy będą jeździły co 12 minut w sobotę i co 20 w niedzielę. Prace powinny zakończyć się w weekend, w związku z czym od poniedziałku wszystko wraca do normy - informuje Pieczyńska.



Wstrzymanie ruchu tramwajowego związane jest z pracami drogowymi prowadzonymi przez sobotę i niedzielę w okolicy węzła Łękno.