Warto przez jezdnię przechodzić tylko w dozwolonych miejscach - przekonał się o tym mieszkaniec Szczecina.

57-latek przechodził w miejscu niewyznaczonym do pokonywania ulicy. Traf chciał, że w tej okolicy działania, w ramach akcji „Niechroniony Uczestnik Ruchu Drogowego”, prowadził patrol policji.



Mężczyzna został zatrzymany i wylegitymowany, jak się okazało był on poszukiwany za inne przestępstwa. Prosto z ulicy doprowadzony został do zakłady karnego, tam spędzi najbliższe 4 miesiące.