Fot. Tomasz Duklanowski [Radio Szczecin]

To chamskie i prymitywne działanie - mówi Witold Witkowski, sekretarz okręgowy Prawa i Sprawiedliwości.

Nieznani sprawcy po raz kolejny zdewastowali siedzibę PiS-u w Szczecinie. Jak mówi Witkowski, do dewastacji doszło w nocy z soboty na niedzielę.



- Ktoś sprayem zniszczył baner, który wisi na naszym oknie i wymalował schody. Zniszczył te schody, czyli własność wspólnoty. Ktoś, kto to czyni, nie bierze pod uwagę tego, że tu mieszkają ludzie, którzy chcą po prostu spokojnie żyć - mówi Witkowski.



Witold Witkowski dodaje, że siedziba PiS-u w Szczecinie była dewastowana już kilkadziesiąt razy przez zwolenników opozycji totalnej. Straty sięgają łącznie kilkudziesięciu tysięcy złotych.



- Wulgarne, chamskie działanie ze strony ludzi, którzy nie potrafią rozmawiać inaczej. Szczególnie, że zawsze są zamaskowani, boją się pokazać twarzy. Nie próbuję odnosić się do merytoryki, dlatego że tu bardzo często są popełniane błędy ortograficzne. Jakość myślenia tych ludzi jest proporcjonalna do ich wykształcenia i wiedzy - stwierdził Witkowski.



O dewastacji została powiadomiona policja, która zabezpieczyła monitoring, na którym widać sprawcę dewastacji.