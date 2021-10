Kolejne utrudnienia dla kierowców w Szczecinie. Alternatywa: nowy tramwaj

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Od soboty całkowicie zamknięte dla ruchu kierowców zostanie skrzyżowanie ulic Matejki i Piłsudskiego w Szczecinie. Z placu Rodła czasowo znikną także autobusy komunikacji miejskiej, których przystanki zlokalizowane zostaną w ciągu alei Wyzwolenia.

Od soboty czasowo zawieszone zostaną także linie pospieszne A, G i H. W ich miejsce uruchomiona zostanie dodatkowo linia tramwajowa nr 13 - mówi Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.



- Linia tramwajowa numer 13 będzie kursowała pomiędzy ulicą Turkusową a Pomorzanami. To jest bardzo dobra alternatywa, ponieważ tramwaje nie stoją w korkach. W przeciwieństwie do linii pośpiesznych, które do tej pory potrafiły mieć półtorej godziny opóźnienia. Często bywało tak, że na Basenie Górniczym autobus kończył swój bieg ze względu na czas pracy kierowcy, który nie mógł być przedłużony. W związku z tym co trzy minuty do centrum spokojnie będzie można dojechać tramwajem - mówi Pieczyńska.



Wprowadzone w sobotę zmiany prawdopodobnie obowiązywać będą do końca października.