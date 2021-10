Inwestycje w PŻM. Decyzje w ciągu kilku tygodni

Siedziba PŻM w Szczecinie. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Cztery masowce do przewozu towarów na Wielkie Jeziora Amerykańskie chce wybudować Polska Żegluga Morska.

Zgodę na inwestycję wydała już Rada Pracownicza PŻM - mówi dyrektor Polskiej Żeglugi Morskiej Andrzej Wróblewski. - Staram się hołdować zasadzie, że najpierw to pracownicy muszą wszystko wiedzieć, co się dzieje w naszej firmie, a dopiero potem reszta świata. Mogę zdradzić, że dostaliśmy zgodę Rady Pracowniczej w inwestowanie w najbardziej niezbędny tonaż tzn. w jeziorowce. Myślę, że w ciągu kilku tygodni ogłosimy bardzo dobre wiadomości w tym zakresie.



Statki będą średniej wielkości, będą miały około 36 tysięcy ton nośności - mówi Krzysztof Gogol z Polskiej Żeglugi Morskiej. - One są konstrukcyjnie przystosowane do żeglugi na Wielkich Jeziorach Amerykańskich. Są trochę dłuższe i węższe. To jest spowodowane specyfiką kanałów i śluz, które prowadzą na Wielkie Jeziora Amerykańskie.



Polska Żegluga Morska pływa na Wielkie Jeziora Amerykańskie od połowy lat 70. ubiegłego wieku. Statki wożą tam blachę z Europy, a z portów amerykańskich w drodze powrotnej zboże.



W sumie PŻM ma już 20 statków przystosowanych do pływania na tej linii.