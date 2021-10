Awaria sieci trakcyjnej w Szczecinie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Tramwaje linii numer 9 dojeżdżają do przystanku Wawrzyniaka - tam są zawracane do pętli Krzekowo. Tramwaje linii numer 1 dojeżdżają do placu Gałczyńskiego. Stamtąd kursują autobusy zastępcze.

Utrudnienia również dla szczecińskich kierowców. Rozpoczynają się one przy Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na Prawobrzeżu. Kolejki przed Estakadą Pomorską mają prawie 5 kilometrów. To poważne utrudnienia, dawno takich nie obserwowaliśmy. Korki przez to również w drodze do Podjuch na ulicach Granitowej i Batalionów Chłopskich.