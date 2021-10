Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

To dokument z zaleceniami, co robić, żeby Bałtyk był czysty. Nad programem ochrony Bałtyku eksperci pracowali we wtorek w Szczecinie.

W naszym regionie mamy m.in. zapobiegać gubieniu sieci rybackich czy zwalczać kraba wełnistorękiego - mówi Małgorzata Bogucka z Ministerstwa Infrastruktury. - Bałtyk możemy chronić różnorakimi sposobami. Zaczynają od siebie, czyli przez proste działania, które powodują, że nie zanieczyszczamy rzek, bo wiadomo, że rzekami spływa też bardzo dużo zanieczyszczeń do Morza Bałtyckiego. Mówimy o ściekach i zanieczyszczeniach grubszych typu odpady, bo odpady są bardzo niebezpiecznym elementem.



Wiele miast w Polsce nie ma pozwoleń regulujących zrzut ścieków do rzek, tak było m.in. w Szczecinie - mówi Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich. - Wtedy, kiedy pojawiła się sytuacja przelanych ścieków na przelewie, na ulicy Zapadłej. Kilka dni później miała miejsce podobna sytuacja w wylocie kolektora, który biegnie pod ulicą 1 maja. Na terenie stoczni również rozlały się ścieki. Kiedy przeprowadziliśmy kontrolę w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji, okazało się, że przez kilkanaście lat brakowało pozwoleń wodno-prawnych.



W projekcie ochrony wód morskich znalazł się punkt zakazujący m.in. zrzutu ścieków sanitarnych ze statków pasażerskich.