Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dobiegają końca prace przy udrożnieniu szczecińskiego węzła Łękno. Chodzi o płynny przejazd wzdłuż alei Wojska Polskiego. I to zarówno w kierunku Głębokiego, jak i w stronę centrum miasta.

Tym samym, możliwy będzie już wjazd zarówno w ulicę Traugutta, jak i w ulicę Zaleskiego - mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta Szczecin.



- To jest kwestia już najbliższych dni. Myślę, że najdalej w przyszłym tygodniu samochody już przejadą przez węzeł Łękno w obu kierunkach. Prosimy jeszcze o chwilę cierpliwości i na pewno będziemy o tym informować w najbliższym czasie - dodaje Sadowski.



Zgodnie z ostatnimi deklaracjami wykonawcy, w pełni przebudowany węzeł Łękno zostanie oddany do użytku do końca roku. Koszt całej inwestycji to około 140 milionów złotych.