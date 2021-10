Piotr "Wielki Korkowy" Krzystek [WIDEO, ZDJĘCIA]

Nagrodę "Wielkiego Korkowego" wręczy prezydentowi Szczecina, Piotrowi Krzystkowi młodzieżówka PiS. Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Nagrodę "Wielkiego Korkowego" wręczy prezydentowi Szczecina, Piotrowi Krzystkowi młodzieżówka PiS. Ma to symbolizować złe decyzje podejmowane przez niego.

Chodzi o nagromadzenie inwestycji drogowych, co skutkuje olbrzymimi korkami w mieście.



Działacze nie wierzą w tłumaczenie miasta, że inwestycje muszą być realizowane teraz, by zakończyć je w tej perspektywie unijnej.



Zarzucają również, że zmiany w komunikacji miejskiej nie są konsultowane z mieszkańcami. Tak - ich zdaniem - było w przypadku zawieszenia linii pospiesznych G, H i A, które będzie obowiązywało od soboty.



- Proponujemy, żeby linii G i H nie zawieszać, ale poprowadzić je do Zdrojów tak, żeby można się było przesiadać na ul. Jaśminowej-ZUS na tramwaje, a pętlę można zrobić, tak jak linię 71, na Rondzie Ułanów Podolskich - mówi Przemysław Kabata, przewodniczący Forum Młodych PiS w Szczecinie.



Forum Młodych PiS proponuje także, by na przystanku "Jaśminowa ZUS" na stałe zatrzymywały się autobusy pospieszne.