fot. Filip Kacalski /Uniwersytet Szczeciński

Kolejne budynki Uniwersytetu Szczecińskiego zostaną przebudowane. Chodzi o gmachy nr 1 i 5 na kampusie przy alei Piastów 40b.

Budynki należą do wydziałów Prawa i Administracji oraz Humanistycznego.



Uczelnia podpisała umowę z wykonawcą. Zmodernizowane zostaną sale wykładowe. Będą przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.



Inwestycja kosztuje 15 mln złotych. Ponad 8 mln złotych uczelni przekazało miasto, pieniądze pochodzą z rządowego funduszu inwestycji lokalnych.



To kolejne już inwestycja w poprawę warunków na uczelni. W ostatnim roku, w budynku wydziału prawa zamontowano windę, zbudowano salę rozpraw, powstaje tam również sala symulacji.