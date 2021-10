Dobrzyński o Tusku: co on może Polakom zaproponować oprócz wojny?!

Cynicznie gra polskimi emocjami nakręcając spiralę nienawiści - poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński w "Rozmowach pod krawatem" krytykował postawę szefa Platformy Obywatelskiej, Donalda Tuska.

Zdaniem Dobrzyńskiego zarówno Platforma Obywatelska, jak i jej przewodniczący dawno przekroczyli granice demokratycznego sporu niszcząc polskie życie polityczne. Według posła Prawa i Sprawiedliwości, Tusk nie ma żadnych zasad.- Jednego dnia może się ogłaszać jako katolik, drugiego dnia zaprasza na swoją manifestację panią Lempart, jednego dnia mówi, że bardzo dziękuje żołnierzom Straży Granicznej i pełen szacunek dla nich, kolejnego dnia organizuje manifestację, z której wychodzi grupa i krzyczy obelżywe hasła wobec Straży Granicznej. Myślę, że jest w stanie zrobić wszystko - co zresztą zapowiada - by pozbawić władzy Prawo i Sprawiedliwość. Ale tak naprawdę: jaki jest cel, jaki on ma plan dla Polski, co może Polakom zaproponować oprócz wojny?! - retorycznie pytał poseł Dobrzyński.Według posła Prawa i Sprawiedliwości była szansa na to, by opozycja porzuciła "totalny kierunek", ale powrót Donalda Tuska oznacza wzmocnienie agresji w polskiej polityce.