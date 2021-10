Przemysław Słowik: SKM-ki nie będzie

SKM-ka nie powstanie - alarmował, w "Rozmowach pod Krawatem" Przemysław Słowik, radny Koalicji Obywatelskiej.

Jego zdaniem to oznacza, że część inwestycji planowanych pod kątem kolei traci sens, do kosza trafią też nowe plany komunikacji miejskiej.- Wszystkie znaki na niebie i ziemi pokazują, że tej inwestycji nie będzie. To będą ogromne straty, nie tylko finansowe, ale również w kwestii polityki transportowej, bo plany, które są przygotowane, inwestycje w parkingi Park&Ride, w nowe przystanki SKM-ki, tracą na znaczeniu. Musimy od nowa przygotować całą siatkę połączeń, która była już szykowana z myślą o SKM-ce - tłumaczył Słowik.Szczecińska Kolej Metropolitalna ma połączyć m.in. Szczecin, Stargard, Gryfino, Police i Goleniów. Miała powstać do 2023 roku, jednak realizacja jest bardzo opóźniona.Inwestycja warta jest prawie 750 milionów złotych. Niemal 500 milionów to unijne dofinansowanie, które może przepaść, jeśli kolej faktycznie nie powstanie.