Romanowski: będą przepisy gwarantujące bezpieczne wyznawanie religii [WIDEO]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Wprowadzenie nowych przepisów, które mają gwarantować bezpieczne wyznawanie religii zapowiedział w Szczecinie wiceminister sprawiedliwości.

Marcin Romanowski wyjaśniał, że bezpośrednim powodem są ostatnie przykłady ataków na Kościół, a prace nad nowymi regulacjami już trwają.



Jak dodał, na razie za wcześnie, aby mówić o szczegółach. - To z czym mamy do czynienia w ostatnich miesiącach, to bezprecedensowy atak na chrześcijaństwo w szczególności. Poczynając od mowy nienawiści, poprzez wszelkiego rodzaju akty złośliwego przeszkadzanie w uroczystościach religijnych, po wręcz fizyczne ataki, które zagrażają życiu i zdrowiu osób, właśnie ze względu na ich wyzwanie - tłumaczył Romanowski.



Nowe przepisy mają również wspierać organizacje i stowarzyszenia, które angażują się w walkę przeciwko ograniczaniu wolności wyznania i słowa.