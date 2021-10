Radny PiS o gospodarce śmieciowej: władze miasta poszły na łatwiznę

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ciągłe podwyżki opłat w mieście - podkreślał, w "Rozmowie pod Krawatem", radny opozycyjnego klubu PiS Marcin Pawlicki, krytykując rządy prezydenta Piotra Krzystka i Platformy Obywatelskiej.

We wtorek, podczas sesji szczecińskiej rady miasta, prawdopodobnie zapadnie decyzja o podwyżce opłat za wywóz śmieci.



Urząd tłumaczy, że przy rosnących kosztach usług i paliwa, odbiór odpadów obecnie się nawet nie bilansuje. Opozycyjny PiS jest przeciwny, a - jak mówi Pawlicki - zabrakło "pracy" urzędników prezydenta, aby zadbać o dobro mieszkańców.



- To od początku było 4 zł na metr sześcienny. Teraz, od 1 stycznia będzie 9,30 zł, czyli podwyżka o ponad 132 proc., dla zabudowy jednorodzinnej było 50 zł, teraz jest 105 zł. To po czwartej podwyżce w tej kadencji, czyli coś tutaj nie funkcjonuje. Jest wiele w gospodarce śmieciowej tutaj do zrobienia. Widać, że w tej kadencji zostało to jakby zaniechane. Miasto po prostu poszło na łatwiznę - tłumaczy Pawlicki.



We wtorek prawdopodobnie zapadnie też decyzja o wyższym podatku od nieruchomości. Tu urząd skorzysta z możliwości, jakie daje ministerstwo, co roku aktualizujące maksymalne stawki. I taką zakłada uchwała prezydenta, ma to dać budżetowi Miasta około 6 milionów siedemset tysięcy złotych.



Za to radni, zwolnią szczecinian z obowiązku opłaty za posiadanie psa. Większość zwierzaków i tak była "za darmo" - na przykład te wykastrowane czy ze schroniska. Stąd, jak tłumaczy urząd, przy rocznej kwocie około 60 tysięcy złotych, sporo zabierała z tej opłaty sama administracja.