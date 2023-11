Postrzelony w brzuch mężczyzna w szpitalu

Fot. pixabay.com / Republica

Ranny w brzuch mężczyzna trafił do szpitala - do zdarzenia doszło na terenie Gminy Cedynia.

Prawdopodobnie był to nieszczęśliwy wypadek - mówi aspirant Jakub Kuźmowicz oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Gryfinie - 40 letni mężczyzna raniony został nabojem w brzuch. Prawdopodobnie doszło do tego zdarzenia w trakcie, gdy ten mężczyzna przecinał nabój śrutowy, po czym doszło do wystrzału. Aktualnie policjanci pracują jeszcze nad tą sprawą oraz ustalane są dokładne okoliczności tego zdarzenia. - mówi Kuźmowicz.



Mężczyzna trafił do szpitala w Gorzowie Wielkopolskim. Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem. Policja nie potwierdza informacji, że strzał padł z własnoręcznie przez 40-latka zrobionej broni.