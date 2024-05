Marszałek ma pomysł stworzenia samorządowej spółki kolejowej

Fot. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego

Własna spółka kolejowa, która będzie przewozić pasażerów na terenie Pomorza Zachodniego - taki pomysł ma marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Teraz Urząd Marszałkowski za połączenia kolejowe w regionie płaci spółce Polregio. Gdyby doszło do zmiany według pomysłu marszałka, te pieniądze zostałyby w budżecie województwa.



To będzie projekt tworzony z obecnym zespołem zachodniopomorskiego zakładu Polregio - zapewniał Geblewicz.



- Będziemy mogli dzięki temu podnieść jakość i efektywność, a co za tym idzie, podnosząc efektywność uwolnione pieniądze inwestować dalej w liczbę połączeń, bo to byśmy chcieli usprawnić - mówił Geblewicz.



Marszałek zapowiedział, że temat stworzenia samorządowej spółki kolejowej będzie chciał poddać pod dyskusję w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.