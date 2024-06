Czego sobie życzą młodzi szczecinianie na Dzień Dziecka? [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Święto wszystkich dzieci obchodzimy już od 70 lat. Dziś zapytaliśmy najmłodszych w Szczecinie, czego by sobie życzyli.

- W sumie tata nam obiecał, że pójdziemy do fabryki wody na otwarcie. - Ja bym chciała pojechać do mojej cioci do Gdańska. - Żeby mieć lody i codziennie się bawić. - Zjeść dużo lodów, bawić się fajnie na basenie. I żeby było dzisiaj zabawnie na Dzień Dziecka. - Żeby skończyła się wojna na Ukrainie. - Jeździć rowerem po śniegu. - Kasy, różnych rzeczy fajnych - powiedziały naszemu reporterowi dzieci.



Dzień Dziecka został ustanowiony w 1954 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych.