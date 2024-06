Zarzuty dla ojca poparzonego chłopca

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Ojciec poparzonego chłopca z Karlina usłyszał zarzuty. Chodzi o 1,5-roczne dziecko, które we wtorek trafiło do szpitala w Szczecinie z poparzeniami tułowia i twarzy.

Stan chłopca odkryli policjanci, którzy wezwani zostali do domowej awantury. Ojciec dziecka Mariusz J. usłyszał w tej sprawie zarzuty nieudzielenia pomocy poparzonemu synkowi oraz narażenia go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.



Jak przekazała Prokuratura Okręgowa w Koszalinie, mężczyzna utrzymuje, że dziecko poparzyło się zupą. Nie poszedł z nim do lekarza za sprawą rady teściowej.



Na miejscu zdarzenia była również matka, którą przesłuchali już białogardzcy policjanci.

Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia.