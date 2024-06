Boksują walcząc z uzależnieniami

Sebastian Wiktorzak z klubu BKS Skorpion Szczecin jest wybitnym, młodym pięściarzem, który 9-krotnie zdobył Mistrzostwo Polski w boksie, w 2015 roku był brązowym medalistą Mistrzostw Europy. Fot. www.wikipedia.org / Tech. Sgt. Sean M. Worrell

To będą wyjątkowe walki z wyjątkowym pięściarzami. Już po raz trzeci odbędzie się w sobotę w Trzebieży Charytatywna Gala Boksu przeciw uzależnieniom.

Uczestnikami pięściarskich pojedynków będą w większości podopieczni ośrodków wychowawczych i młodzież z domu dziecka. Jak mówi pomysłodawca i organizator wieczornych walk - trener boksu Piotr Sokołowski - głównym celem imprezy jest pomoc młodym ludziom w walce z uzależnieniami i zachęcenie ich do uprawiania sportu.



- Chcemy wesprzeć trudną młodzież, zachęcić ich do sportu, by się realizowali w sporcie, nie na ulicy. Zaszczepić w nich zdrowe nawyki, żeby to społeczeństwo było jednością, żeby odnaleźli swoją grupę, taką charakterną, uczciwą, z zasadami. Jest parę talentów, które się wybijają i odchodzą od uzależnień. O to tu chodzi. Całego świata nie zbawię, ale chociaż jedną osobę. Pomocną dłoń wyciągnę i jest lepiej. Społeczeństwo też na pewno to odczuje i będzie lepiej - powiedział Sokołowski.



Charytatywna Gala Boksu przeciw uzależnieniom rozpocznie się o godzinie 18 na plaży w Trzebieży.