Arłukowicz i Brudziński z mandatami do Europarlamentu

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej i Joachim Brudziński z Prawa i Sprawiedliwości to nowi eurodeputowani, którzy będą w Brukseli i Strasburgu reprezentować nasz okręg wyborczy - obejmujący zachodniopomorskie i lubuskie. Wyniki wczorajszych wyborów są dziś szeroko komentowane.

Specjalistka w prawie międzynarodowym dr Bogna Baczyńska zwróciła uwagę na fakt, że do parlamentu europejskiego dostali się m.in. Daniel Obajtek, Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik - trochę w myśl zasady nieważne jak mówią, ważne żeby nazwiska nie przekręcili.



- Ja myślę, że ci którzy głosowali na wspomniane 3 osoby głosowali na nich dlatego, że przebił się do nich przekaz również, że oni są fajni, niewinni, szykanowani. Polaryzacja w Polsce jest tak silna, że Daniel Obajtek, Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński są jednak rycerzami bez skazy dla niektórych - mówi Baczyńska.



Po tych wyborach prezydent Francji ogłosił wcześniejsze wybory, a w Niemczech drugie miejsce zajęła AfD, ale generalnie układ sił w europarlamencie pozostaje podobny do tego przed wyborami.



- Także ta przewaga głosów pozostaje po jasnej stronie mocy. Tym niemniej mnie zawsze partie antysystemowe, partie nacjonalistyczne więcej niż martwią. I tu nie chodzi o to, że one będą miały wielu ludzi w Parlamencie Europejskim, ale chodzi o to, że tam się pojawią politycy, którzy mają mocny przekaz, którym się chce - dodaje Baczyńska.



W województwie zachodniopomorskim najlepszy wynik zdobyła Koalicja Obywatelska - 47,97%, na drugim miejscu Prawo i Sprawiedliwość - 25,29%, a trzeci Lewica - 10,58%.