Adwokat sprawcy wypadku na pl. Rodła: "niepoczytalność wyłącza winę"

Sprawca wypadku na pl. Rodła może nie trafić do więzienia. Mężczyzna od 2018 roku leczy się psychiatrycznie. Jeszcze w tym roku 33-letni Grzegorz Ł. zgłosił się na policję mówiąc, że ma myśli samobójcze oraz stany lękowe.

Jak informuje jego adwokat, Patryk Zbroja, nad sprawą muszą teraz pochylić się biegli psychiatrzy.- Pierwszą linią obrony, która się nasuwa po analizie materiałów - również medialnych - to przede wszystkim ustalenie, czy można przypisać podejrzanemu winę, bo żeby ponosił odpowiedzialność za przestępstwo, żeby go nazwać przestępcą, to oczywiście musi mieć prawomocny wyrok karny. Natomiast składnikiem takiego elementu związanego z odpowiedzialnością za przestępstwo jest wina, a winę wyłącza niepoczytalność. A niepoczytalność to jest choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe lub inne zaburzenia czynności psychicznych - tłumaczył mec. Zbroja.W przypadku poczytalności sprawcy grozi dożywocie. Jeśli biegli psychiatrzy stwierdzą niepoczytalność - mężczyzna może trafić do zamkniętego zakładu psychiatrycznego.