ZUW ma najlepszą w Polsce ochronę przed cyberatakami

Ochrona przed cyberprzestępcami to jeden z najważniejszych tematów poruszonych we wtorek podczas spotkania wojewodów z premierem Donaldem Tuskiem. A zachodniopomorskie w tym zakresie ma się czym pochwalić - przekonywał w "Rozmowie pod krawatem" wojewoda Adam Rudawski, który był gościem Sebastiana Wierciaka.

Jak zapewniał wojewoda, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki ma takie zabezpieczenia przed cyberatakami, że mimo wielu prób jeszcze nikomu nie udało się ich złamać. 25 czerwca do Szczecina zjechać mają informatycy z urzędów wojewódzkich z całego kraju, by się od nas uczyć.- Nie udało się jeszcze w żaden sposób przełamać naszego systemu. Co więcej, wszystkie testy prowadzone przez służby wykazują, że jesteśmy dobrze chronieni i tą wiedzą chcemy się podzielić z pozostałymi szefami informatyki pozostałych urzędów - zapowiedział wojewoda Rudawski.- To zasługa poprzedniego wojewody? - dopytywał red. Wierciak.- Nie, to jest zasługa zespołu osób, które tam pracują - usłyszał w odpowiedzi.Adam Rudawski był także pytany o porażkę Trzeciej Drogi w wyborach do parlamentu europejskiego - Trzecia Droga była czwarta zdobywając trzy mandaty; połowę mniej niż Konfederacja. Czy to oznacza rozwód Polski 2050 i PSL?- Uważam, że wyciąganie dzisiaj wniosków bez spokojnej analizy, rozmowy, zastanowienia się jest przedwczesne. Dajmy sobie chwilę czasu, dajmy czas liderom, dajmy też czas tutaj "na dole", żebyśmy mogli się zastanowić, co się wydarzyło. I wtedy podjąć decyzję, a nie tak "na hurra" - argumentował.Ponadto z wojewodą rozmawialiśmy także dostępie do zabytków i plaży w Świnoujściu, o kontrolach na polsko-niemieckiej granicy czy o ustaleniach na spotkaniu władz polskich i niemieckich regionów nadodrzańskich w Berlinie.W piątek o godz. 8.30 gościem Małgorzaty Frymus będzie dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Sacrum non profanum, dyrygent prof. Bohdan Boguszewski.