Strefa Czystego Transportu w Szczecinie to dobry pomysł?

W Szczecinie ruszają prace nad utworzeniem Strefy Czystego Transportu. O tym, czy wyprowadzenie z centrum starszych samochodów to dobry pomysł, rozmawiali goście dzisiejszej "Kawiarenki Politycznej".

To wykluczenie szczecinian - mówił Krzysztof Romianowski z Prawa i Sprawiedliwości.- Ograniczamy swobody ludzi, bo kogoś np. może nie stać na nowe auto i jeździ sobie tym autem z 1997. I teraz taki człowiek, taki mieszkaniec Szczecinie, jeżeli ta uchwała zostanie podjęta, będzie wykluczony. I my powinniśmy - jako politycy Szczecina - robić wszystko, żeby poprawiać komunikację miejską, bo to by była pewnego rodzaju alternatywa dla transportu samochodowego - dodał Romianowski.Strefa przysłuży się komunikacji miejskiej w Szczecinie, dlatego chcemy ją wprowadzić - podkreślił Przemysław Słowik z Koalicji Obywatelskiej.- Ta uchwała nie ogranicza kompletnie niczego... Ta uchwała pojawiła się tak nagle i szybko przede wszystkim z jednego powodu, z powodu tego, że startujemy za chwilę w konkursie o dofinansowanie na nowe tramwaje. Liczymy, że może nawet 10 takich nowych tramwajów otrzymamy... Ale w tym konkursie są oczywiście konkretne kryteria. Jednym z kryteriów jest to, czy miasto wnioskujące ma Strefę Czystego Transportu - tłumaczył Słowik.Całej rozmowy możecie wysłuchać na radioszczecin.pl.