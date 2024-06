Minister zdrowia zapowiedziała monitorowanie wystawiania recept na opioidy

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]

Od dziś wystawianie i realizacja recept na opioidy, w tym fentanylu będzie monitorowane. Zapowiedziała to minister zdrowia Izabela Leszczyna w Polsat News.

Opioidy to leki przeciwbólowe stosowane do leczenia długotrwałych i silnych bólów. Należą do grupy substancji działających na receptory opioidowe, czyli receptory bólu.



Fentanyl to najsilniejszy lek przeciwbólowy o działaniu narkotycznym. Nazywany jest narkotykiem zombie. Jest sto razy silniejszy od morfiny, silnie uzależnia.



W listopadzie ubiegłego roku zanotowano pierwszy zgon związany z przedawkowaniem fentanylu w Polsce. Jednak są podejrzenia, że narkotyk odpowiada za kilka kolejnych. W Stanach Zjednoczonych z jego powodu umiera 70 tysięcy osób rocznie.