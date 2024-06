Apel radnych o referendum ws. Strefy Czystego Transportu [ZDJĘCIE]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

- Oddajmy w tej sprawie głos mieszkańcom - mówią szczecińscy radni Prawa i Sprawiedliwości w sprawie wprowadzenia w mieście Strefy Czystego Transportu.

Jutro podczas sesji Rady Miasta pojawi się projekt uchwały ws. wyrażenia zgody dla częściowego ograniczenia ruchu. W zamian Szczecin ma otrzymać dofinansowanie na 8 nowych tramwajów niskopodłogowych.



- Przed podjęciem takiej decyzji zapytajmy, co sądzą o tym mieszkańcy - mówi radny PiS Krzysztof Romianowski: - Tego typu projekty powinny być konsultowane z dużą grupą szczecinian, a dzisiaj są dopychane kolanem po cichu. My będziemy o tym cały czas przypominać, że to są błędne decyzje. To jest ograniczanie wolności kierowców...



Strefa Czystego Transportu jest obszarem, po którym mogą poruszać się wyłącznie pojazdy spełniające określone normy emisji spalin.



Pierwsza taka strefa w Polsce powstanie 1 lipca w Warszawie.