Sezon się nie rozpoczął, a lokale nad Miedwiem już są okradane

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Prowadzący sezonowy biznes przedsiębiorcy mają dość włamań i kradzieży w swoich lokalach nad Miedwiem.

Skarżą się, że jeszcze przed rozpoczęciem wakacji na promenadzie doszło już do kilku włamań. Mimo działających kamer monitoringu sprawcy są nieuchwytni. Właściciele lokali apelują o więcej patroli.



Pan Arkadiusz dysponuje na promenadzie kilkoma lokalami. Jeden z nich właśnie okradziono.



- Który jeszcze nawet nie jest otwarty. Zostały zniszczone lodówki, wyłamane drzwi także już to odczuliśmy, jeszcze nie otwierając sezonu. Zgłaszamy zbiorowo, zgłaszamy każdy z nas. Jeszcze sezon się nie zaczął, jeszcze nie zarabiamy, a już musimy wydawać - mówi Pan Arkadiusz.



Komendant Straży Gminnej w Kobylance Robert Bartoszewski zapewnia, że robi co może, by zadbać o bezpieczeństwo na promenadzie.



- Mamy wspólne patrole z policją. Dzienne, w godzinach wieczornych. a jeżeli zachodzi taka potrzeba, mamy również w godzinach nocnych. Codziennie kontrolujemy promenadę. Po rozmowie z właścicielami lokali, ja wiem o dwóch takich przypadkach - mówi Bartoszewski.



Straż Gminna nie wyklucza natomiast nocnych patroli, zwłaszcza tych okolic promenady narażonych szczególnie na kradzieże i dewastacje.