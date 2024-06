Absolutorium (jednogłośnie) dla prezydenta Stargardu

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Absolutorium za ubiegły rok jednogłośnie otrzymał prezydent Stargardu. Podczas sesji radni przyjęli również Raport o Stanie Miasta. Prezydent podkreślał wyjątkowo wysoki poziom wydatków na inwestycje oraz blisko 90 mln zł pozyskanych z funduszy zewnętrznych.

W ocenie Rafała Zająca jednogłośne absolutorium kilka tygodni po wyborach samorządowych jest również formą poparcia polityki prowadzonej przez władze miasta.



- To wyraz dużego zaufania, w szczególności u nowo wybranych radnych. Trzeba pamiętać, że mamy w toku duże inwestycje, na szczęście ruszają już pieniądze z nowych programów, nie będziemy "schodzić z rozpędu" - zapewnił.



Ubiegłoroczny budżet po stronie dochodów przekroczył ponad 426 mln zł. Prezydent podkreślał, że w tym roku miasto czekają nowe wyzwania.



- Zakładam, że na same inwestycje przekroczymy pół miliarda. W Stargardzie musimy w końcu przebudować centrum miasta, stworzyć prymat pieszego i komfortowe samopoczucie mieszkańców. Po wiaduktach przyjdzie czas na wyprowadzenie ruchu na obwodnicę północną. To tworzy ten - co najmniej - półmiliardowy budżet - podkreślił.



Obok projektu przebudowy centrum, miasto planuje m.in. modernizację stadionu przy ul. Ceglanej.