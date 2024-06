Spór na Komisji ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa. Mieszkańcy ul. Szymanowskiego są rozgoryczeni [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Jarosław Gowin [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Mieszkańcy z okolic ulicy Szymanowskiego w Szczecinie rozgoryczeni - o przyszłości kontrowersyjnej inwestycji zdecyduje Sąd.

Za nami Komisja do spraw Budownictwa i Mieszkalnictwa, podczas której szczecińscy radni spotkali się z mieszkańcami, którzy są zaniepokojeni zagospodarowaniem terenu w okolicy Jasnych Błoni.



Przypomnijmy, że zaledwie osiem metrów od bloku, stanie z jednej strony budynek, a z drugiej garaż.



- Moim zdaniem to było bardzo słabo merytorycznie. - To jest po prostu przykre i smutne. Nie mówię tutaj o emocjach, a o zdrowym rozsądku. - Czekamy przede wszystkim na decyzję sądu i uważam, że dobrze, że taka komisja się odbyła, bo tutaj nasi radni jednak coś działają w tym zakresie. Myślę, że to będzie miało jakiś wpływ na decyzję sądu, że sąd przyjrzy się bliżej. - Zapraszam pana na taras o tej godzinie i pan zobaczy, czy stoją samochody czy nie - mówią mieszkańcy.



- Trzymam kciuki za wyrok sądu, który powie, czy te pozwolenie na budowę było wydane zgodnie z planem przestrzennym. Plan przestrzenny mówi o zachowaniu powierzchni biologicznie czynnej, a mamy ekspertyzę, która mówi o tym, że zabudowa jest zbyt intensywna na całym terenie obejmującym ul Herbową, Moniuszki - mówi Andrzej Radziwinowicz, przewodniczący Komisji ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa.



Na spotkanie został zaproszony deweloper, który nadzoruje inwestycje. Nie pojawił się na komisji.