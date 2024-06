Długi tunel do umycia w Świnoujściu - utrudnienia mogą jeszcze potrwać

Wjazd do tunelu, fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]

W Świnoujściu wciąż trwa wielkie sprzątanie tunelu. Niewykluczone, że akcja przedłuży się o jeden dzień. Również w nocy ze środy na czwartek na drodze między wyspami Uznam i Wolin spodziewać się można ograniczeń prędkości i ruchu wahadłowego.

Czyszczenie ścian tunelu po rocznym użytkowaniu nie należy do najłatwiejszych, bo ze względu na konstrukcję budowli, sprzątanie musi odbywać się ręcznie - mówi Paweł Szynkaruk, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Świnoujściu.



- Niestety, tunel jest tak zaprojektowany, że wymaga ręcznego mycia. Jest to bardzo pracochłonne, wymaga obecności co najmniej trzech naszych pracowników i operatora. Myjka jest na platformie pojazdu, który się przemieszcza. Już sporą część mamy umytą, nie idzie to niestety tak szybko, jak się spodziewaliśmy - tłumaczy Szynkaruk.



Niewykluczone, że porządki się przedłużą - dodaje.



- Prawdopodobnie będzie nam potrzeba jeszcze dodatkowego dnia, ale dziś trzeci dzień mycia i zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie - podkreśla dyrektor ZDM.



Ruch wahadłowy w tunelu będzie się odbywał od godz. 23 do 5 nad ranem w czwartek.