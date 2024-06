Służby w regionie gotowe na sezon wakacyjny

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Policja Zachodniopomorska

O bezpieczeństwo mieszkańców województwa zachodniopomorskiego zadbają, jak co roku - policjanci, strażacy i ratownicy WOPR.

O zaangażowaniu służb w trakcie wakacji mówił wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.



- W wakacje nad morzem stacjonuje siedem dodatkowych sezonowych zespołów ratownictwa medycznego. To jest Świnoujście, Międzyzdroje, Pobierowo, Dziwnów, Ustronie Morskie, Mielenko i Darłowo. W Koszalinie funkcjonuje dodatkowa baza Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. To, co jest zadaniem wojewody i wszystkich służb, to żeby było bezpiecznie. Robimy to wszystko po to, żeby ludzie szczęśliwie i sympatycznie mogli spędzić czas w województwie zachodniopomorskim - mówił Rudawski.



Sezon letni to nie tylko więcej policjantów na drogach, ale również na imprezach masowych - mówi insp. Robert Sielski, zastępca komendanta wojewódzkiego policji.



- W tym roku nakładają się dwie duże imprezy, czyli Pol’and’Rock Festival na przełomie lipca i sierpnia oraz zlot żaglowców. Na ten okres dostaniemy ponad 600 funkcjonariuszy do naszego garnizonu, którzy będą głównie realizować zadania z tymi dwiema imprezami - mówił Sielski.



Blisko 700 ratowników zachodniopomorskiego WOPR w tym roku pojawi się na 145 kąpieliskach - to rekordowa liczba.