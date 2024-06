Szczecińscy literaci stworzyli niezwykłą antologię

fot. Hanna Głuch

Marek Stelar, Leszek Herman, Sylwia Trojanowska, Inga Iwasiów i Marcin Grzelak - to tylko niewielka część autorów, których opowiadania znajdą się we wspólnej antologii, która ukaże się we wrześniu.

Jednym z nich jest właśnie wspólny zbiór opowiadań. Krótkie historie napisało 14 autorów.



Całość zilustrował Wojciech Ciesielski. Koncepcję stworzyła Monika Wilczyńska z portalu szczecinCzyta.pl



Prace są już na ukończeniu, mówiła w magazynie "Fonosfera" Monika Szymanik z Księgarni "Kamienica w lesie": - Myślę, że dla mieszkańców Szczecina będzie to niezwykła okazja, żeby poznać dużą część szczecińskich autorów oraz księgarnie kameralne w Szczecinie. Myślę, że to naprawdę unikat w skali kraju, patrząc na to, jak wielkie zainteresowanie jest szczecińską literaturą dzisiaj. Literacki Szczecin jest na ogromnej fali...



Premiera zbioru opowiadań już 8 września. Antologia ukaże się w lokalnym wydawnictwie POZA. Wśród 14 opowieści pojawi się też historia związana z Radiem Szczecin.

