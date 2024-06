"Tata jest moim bohaterem"

"Liczy się obecność rodziny, nie prezenty" - podkreślają ojcowie, którzy obchodzą dzisiaj swoje święto.

Dzień Ojca jest w naszym kraju obchodzony od ponad 50 lat. A my spytaliśmy najmłodszych za co są wdzięczni i czego życzą swoim tatusiom.- Za to, że jest moim bohaterem. - Tata nas zawsze ochroni... O każdej porze i chwili. - Dałem tacie dzisiaj motor, bo potrzebował. Kupię mu jeszcze okulary na rower. - Lubię z tatą jeździć samochodem, łowić ryby i grać w piłkę. - Ja lubię chodzić na spacer i jeździć na rowerze... - Dla mnie Dzień Ojca to szczęśliwy dzień spędzony z córką i rodziną. Radość i piękna pogoda. Nie potrzebuję prezentów, tylko obecności i miłości ze strony dziecka i drugiej osoby...Co ciekawe, w Tajlandii Dzień Ojca obchodzi się 5 grudnia, jest to święto narodowe i zarazem dzień wolny od pracy.