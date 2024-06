Napij się barszczu na Jasnych Błoniach [ZDJĘCIA]

Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin] Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin] Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin] Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]

Tłumy mieszkańców Szczecina na Psiej Polanie... a wszyscy w kolejce po ukraiński barszcz.

W Parku Kasprowicza trwa Festiwal Barszczu - a tam m.in. tradycyjne ukraińskie dania. Pieniądze zebrane podczas imprezy trafią do Ukrainskich Sił Zbrojnych.



- Nasz ukraiński tradycyjny, nasz ulubiony. - Bardzo smaczny, prawdziwy. To jest zwykły barszcz czerwony z mięsem. To jest barszcz wegetariański, a to jest barszcz zielony. Podajemy również naleśniki z mięsem, z wiśniami i serami. - Wspieramy wojsko, zwłaszcza na opatrunki medyczne. Wszystko w celach medycznych dla wojskowych.



Festiwal Barszczu potrwa jeszcze do godziny 18:00.