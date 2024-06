Najstarszy plac zabaw w Kołobrzegu w nowym klimacie

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Najstarszy kołobrzeski plac zabaw przejdzie renowację. Zyska także nowy klimat eko-dżungli.

Chodzi o mieszczący się przy ulicy Unii Lubelskiej Ogródek Jordanowski. Popularny „Jordanek” jest kolejnym z miejskich placów zabaw, który miasto chce kompletnie przebudować. Pojawią się tu nowe zabawki, a prezydent miasta Anna Mieczkowska mówi, że to miejsce otrzyma także nową funkcję.



- On będzie bardzo ekologiczny i spotkacie tam fabrykę piasku i stół ogrodniczy, czyli będzie można prowadzić tam warsztaty sadzenia roślin - mówi Mieczkowska.



Na miejscu w nowej odsłonie pozostaną natomiast tzw. „Tarzany”, czyli zjeżdżalnie linowe. Po konsultacjach z mieszkańcami miasto pozostawi także naturalną górkę, która zimą wykorzystywana jest do jazdy na sankach. Całość zostanie objęta również miejskim monitoringiem.



Ofertę na wykonanie prac złożyła jedna firma, która wyceniła usługę na 1,9 mln złotych. Remont ma potrwać 150 dni.