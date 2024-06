RSnW: Rozbudowa szansą na nowe rozdanie lotniska w Goleniowie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Większe lotnisko, to więcej połączeń i pasażerów - mówilli goście audycji Radio Szczecin na Wieczór. Chodzi o rozbudowę Portu Lotniczego w Goleniowie.

Obecnie z lotniska korzysta około pół miliona pasażerów rocznie. Po rozbudowie do 2037 roku mają z niego korzystać prawie 2 miliony pasażerów. Taka liczba jest realna - ocenił Jacek Balcer, dziennikarz i pilot samolotów.



- Jeżeli rozbudowany port w Szczecinie zaoferuje mieszkańcom okolic połączenia, które będą się dublowały z tymi, które mają z Berlina, no to z pewnością lepiej jest podjechać na lotnisko, które mamy blisko niż na lotnisko, które jest w Berlinie. Jeżeli dzisiaj mówimy, że w Szczecinie tak połączeń nie ma, może tak wielu jak we Wrocławiu czy w Gdańsku, to jeśli one będą, to ludzie zaczną latać - mówi Balcer.



Obecnie odprawa na lotnisku w Goleniowie wiąże się z dużymi kolejkami - twierdzi Maciej Dziadosz, prezes Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów



- I do strefy kontroli bezpieczeństwa, i do kontroli dokumentów, i w gate-ach, więc też jest nam ciężko przekonywać linie lotnicze do tego, żeby podjęła pewnego rodzaju inwestycje, bo proszę pamiętać, że ulokowanie samolotu czy ulokowanie połączenia lotniczego w danym porcie lotniczym dla linii lotniczej jest inwestycją - twierdzi Dziadosz.



Rozbudowany terminal ma być gotowy za 2-3 lata. Inwestycja ma kosztować 170 milionów złotych.