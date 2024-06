Fala upałów dotarła do naszego regionu. Jak chronić się przed ukropem?

Fot. pixabay.com / Alexas_Fotos (CC0 domena publiczna)

Temperatura w wielu miejscach naszego regionu przekroczy dzisiaj 30 stopni Celsjusza. Zagrożone są zwłaszcza osoby starsze, przewlekle chore i dzieci.

- Jeżeli nie ma takiej potrzeby, to nie wychodźmy z domu w najgorętszym momencie dnia - przypomina Karolina Gil, kierowniczka działu szkoleń Centrum Symulacji Medycznych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie i ratownik medyczny.



- Jeżeli musimy z niego wyjść, to warto założyć coś na głowę - chustę, czapkę... Zalecane jest przebywanie w cieniu i spożywanie 1,5 - 2 litrów wody. Jeżeli jest upał, to trzeba zawsze pić więcej wody - podkreśla Gil.



Na plażach pamiętajmy o kremie z filtrem, kapeluszu i okularach przeciwsłonecznych. Ochłodzenia dopiero zaznamy w poniedziałek, wtedy temperatura w Szczecinie spadnie do 21 stopni Celsjusza i może spaść deszcz.