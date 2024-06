Wiatraki, kurtyny wodne albo... kościół, czyli sposoby na upał w mieście [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Mieszkańcy Szczecina poszukują wytchnienia i chłodu wśród zieleni, fontann, kurtyn wodnych, ale też w kościele i w klimatyzowanym sklepie.

O sposoby na radzenie sobie ze skwarem i upałem w mieście pytała Weronika Łyczywek.



- Gorąco... - narzekała jedna z mieszkanek.



- Jakiś sposób na ochłodzenie się? - pytała reporterka Radia Szczecin.



- Wiatraki, lody... - padła odpowiedź.



- Podpowiadają mi, że warto wejść do jakiegoś sklepu z klimatyzacją. Co o tym myślicie?



- Też, albo do fontanny - mówiła młoda dziewczyna.



- Mam okulary, mam kapelusz, ogólnie jest bardzo fajnie - oceniła inna mieszkanka.



- Tak powinno być przez całe lato - na zabawę, na ochłodzenie, na spędzenie czasu z dzieckiem - powiedział mężczyzna spotkany niedaleko kurtyny wodnej. - Kiedy się tu siedzi, to czuć, jak wiatr niesie te krople - opisywała kolejna szczecinianka.



- W kościele jest bardzo przyjemnie - zauważyła reporterka RS.



- Dlatego właśnie jadę aż z Niebuszewa. Tu jest taka atmosfera - i duchowa, i można się trochę ochłodzić - mówiła jedna z kobiet.



W czwartek na termometrach powyżej 30 st. Celsjusza -w słońcu o wiele cieplej.