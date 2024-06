Senior Dancing w al. Wojska Polskiego. "Potrzebujemy takich imprez" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Wiek to tylko liczba - pod tym hasłem odbywa się dancing dla seniorów w al. Wojska Polskiego w Szczecinie.

Wydarzenie jest własną inicjatywą Tomasza Dalskiego, który chciał w ten sposób ożywić śródmiejską aleję.



- Na Wojska Polskiego nie dzieje się nic, stwierdziłem, że w końcu trzeba coś zrobić. Pomysłem na to byli seniorzy. Sam jestem w wieku prawie seniorskim lub nawet: seniorskim! Ale, jak to mówią, to tylko jest liczba, hasło takie jest... Stwierdziłem, że od czegoś trzeba zacząć - powiedział.



Przybyli na dancing seniorzy doceniają inicjatywę.



- Ta muzyka z naszych czasów. Bardzo przyjemnie się słucha! Z przyjemnością przyszłyśmy tutaj, bo jest to zorganizowane dla emerytów. A my jesteśmy w tak dobrym humorze, że potrzebujemy takich imprez - przyznała jedna z pań uczestniczących w imprezie.



Wydarzenie potrwa do godziny 20.