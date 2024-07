Przejadą ponad 600 km na Jasną Górę [WIDEO, ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Blisko 180 uczestników liczy w tym roku Szczecińska Rowerowa Pielgrzymka na Jasną Górę. Uczestnicy wyruszają sprzed szczecińskiej katedry.

Wcześniej była modlitwa przed pomnikiem papieża Jana Pawła II na Jasnych Błoniach, a potem msza święta w Bazylice Archikatedralnej. Do niedzieli przejadą ponad 600 km ze średnią prędkością 18 km na godzinę.



- Jadę po raz 17. Przede wszystkim wymodliłem cud dla mojej córki. Wyprosiliśmy razem z żoną przeszczep serca i wątroby. Operacja się udała, córka żyje - mówił jeden z uczestników pielgrzymki.



- Na początku jechałam z intencją dziękczynną, miałam 20 lat małżeństwa. Teraz jadę z 30-leciem mojego małżeństwa - wyjaśniała inna uczestniczka.



- Około 70 osób co roku to osoby nowe, które chcą spróbować tej formy pielgrzymowania, które słyszały o pielgrzymce. Jest też coś w rodzaju pewnej rodziny pielgrzymkowej osób, które są tutaj od samego początku przez te 33 lata - zaznaczył ks. Daniel Grocholewski.



- Byłem raz na tej pielgrzymce, bardzo mi się spodobała, cała ta atmosfera, chciałbym to kontynuować - mówił uczestnik pielgrzymki, który przyjechał z okolic Kielc.



W tym roku najmłodszy z uczestników ma 11 lat, a najstarszy 77.

To już 33. edycja pielgrzymki, której główną intencją co roku jest modlitwa o nowe powołania kapłańskie i zakonne w archidiecezji.